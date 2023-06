Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Value ist seit einiger Zeit wieder "in", so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5).Vor allem in den letzten beiden Jahren hätten Value-Titel eine gute Performance gezeigt. Den Notenbanken sei Dank, könnte man sagen, denn es gebe wieder einen Zins, der tendenziell Growth-Werten geschadet habe. Dass dahinter eher trübe Beweggründe wie eine stark gestiegene Inflation rund um den Globus und eine sich weiter abschwächende Wirtschaft zu verzeichnen seien, stehe auf einem anderen Blatt. Aber wie gesagt: Value sei wieder in. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...