Hamborner REIT kauft zwei Handelsimmobilien. Die Einzelhandelsobjekte liegen in Hanau sowie in Offenburg. Sie verfügen über eine Gesamtmietfläche von 17.900 Quadratmeter. Beide Objekte sind an Edeka Foodservice vermietet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt 9,2 Jahre. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 23,6 Millionen Euro. ...

