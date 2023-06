Immer wieder wird die Aufholjagd der kleinen Werte ausgerufen - doch bislang bliebt sie aus. Nur einige wenige Scale-Aktien stemmen sich gegen den Trend und legen zu. Die drei Fragen gehen diesmal an Philip Schetter von Cantourage. 21. Juni 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die kleinen Werte laufen den großen weiter hinterher. Während der DAX vergangene Woche ein neues Allzeithoch markiert hat, kommen MDAX, SDAX und auch das Scale-Segment kaum vom Fleck. Der Scale All Share liegt am Mittwochmorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...