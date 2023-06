Rheinmetall: Milliardenschwerer Rahmenauftrag der Bundesregierung befeuert die Aktie!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: RHM ISIN: DE0007030009



Rückblick: Rheinmetall profitiert weiter vom weltweiten Rüstungs-Boom durch den Ukraine-Krieg. Der Konzern will zwischen 20 und 30 Prozent jährlich wachsen. Auch 2023 dürfte ein neues Rekordjahr für den Verteidigungs- und Technologiekonzern werden. Allein aus Mitteln des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens der Bundeswehr rechnet Rheinmetall dieses Jahr mit einem hohen einstelligen, wenn nicht gar zweistelligen Milliardenbetrag. Die Aktie konnte im heurigen Jahr bereits stark zulegen. Der letzte Rücksetzer führte die Kurse unter die 50-Tagelinie, welche die Bullen aber mittlerweile wieder zurückerobern konnten.

Meinung: Rheinmetall hat vergangene Woche mitgeteilt, dass man mit der Bundesregierung in den nächsten sechs Wochen ein mehrere Milliarden Euro schweren Rahmenvertrag abschließen will. Angesichts der gestiegenen Nachfrage hält der Chef des Rüstungskonzerns in den nächsten Jahren einen Unternehmenswert von 17 Mrd. Euro für realistisch. Im Moment wird Rheinmetall an der Börse mit 10,7 Mrd. Euro bewertet. Der Konzern will laut Aussagen de CEO's auch nicht zu einem reinen Rüstungshersteller werden. Künftig soll auch das Geschäft mit Wärmepumpen durch besonders leise Kompressoren weiter ausgebaut werden. Bei weiterer Stärke könnte man der Aktie prozyklisch folgen.

Chart vom 21.06 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 260.80 EUR



Setup: Bei Kursen über 262 Euro ließe sich eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades könnte man nach dem Einstieg eng unterhalb der Kerze von Dienstag vornehmen.

Meine Meinung zu Rheinmetall ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in RHM



