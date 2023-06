Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bericht zu den britischen Verbraucherpreisen (CPI) für Mai wurde heute Morgen mit einer leichten Verzögerung gegenüber dem geplanten Veröffentlichungszeitpunkt (8:00 Uhr) veröffentlicht, so die Experten von XTB.Inflationsdaten würden immer genau beobachtet, aber diesmal habe der Bericht noch mehr Aufmerksamkeit erhalten, da er einen Tag vor der Zinsentscheidung der Bank of England (Donnerstag, 13:00 Uhr) veröffentlicht worden sei. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sei bereits vollständig in den Märkten eingepreist und werde von den meisten Ökonomen erwartet, aber eine positive Überraschung bei den Inflationsdaten könnte die BoE-Mitglieder näher dazu bringen, über eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte nachzudenken. ...

