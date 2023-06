Kommt Fed-Chef Powell bald in Erklärungsnot, weil die Inflation in den USA schneller zurück geht als gedacht? Fällt die Inflation schneller als erwartet? Powell hat sich beim letzten Zinsentscheid der Fed alle Türen offen gelassen - trotz weiterer Zinsankündigungen. Denn auch dem Herrn der USA-Statistikämter dürfte der stärkste Rückgang in der allgemeinen US-Inflation (CPI Headline) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...