Linz (www.anleihencheck.de) - Nach dem Ende der Corona Pandemie in China und somit nach dem aus der strikten Covid-Richtlinien, waren die Erwartungen an die Erholung der Konjunktur hoch, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts der schleppender als erwarteten wirtschaftlichen Erholung habe Chinas Zentralbank nun gehandelt und zwei wesentliche Zinssätze erstmals seit 10 Monaten angepasst. Infolgedessen sei die Loan Prime Rate, welche als Referenzzins für Kredite zwischen Banken gelte, um 0,10% auf ein Niveau von 3,55% gesenkt worden. Ebenso sei der fünfjährige Leitzins um 0,10% auf 4,20% herabgesetzt worden. Durch die Zinssenkungen solle das Kreditwachstum in China steigen und demnach die konjunkturelle Erholung wieder wie geplant vonstattengehen. (21.06.2023/alc/a/a) ...

