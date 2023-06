Hallo zum "eMobility update". Wir zeigen Ihnen heute neben den Top-News der Elektromobilität auch Eindrücke vom Elexon-Stand auf der Power2Drive in München. Und das sind die Nachrichten: Batterie-Update für Elektro-Lkw von Volvo ++ BYD startet Italien-Vertrieb ++ Erste Modelle von Human Horizons in Deutschland bestellbar ++ ZF-Spatenstich in China ++ Und VWN erinnert an eigene Elektro-Historie ++ ...

