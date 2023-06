Dass Varta ordentlich in die Bredouille geraten ist, das wird auch in der Chefetage nicht geleugnet. Dort wird immerhin daran gearbeitet, einen Weg aus der eigenen misslichen Lage herauszufinden. Unterstützung gibt es künftig on Form eines neuen Vorstandsmitglieds, das sich explizit um die Restrukturierung des Konzerns kümmern soll.Anzeige:Erst vor wenigen Tagen ließ Varta (DE000A0TGJ55) mitteilen, zu diesem Zweck Michael Giesswein als Chief Restructuring Officer in den Vorstand zu berufen. Jener arbeitete zuvor unter anderem bei der ...

