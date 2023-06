Nach dem langen Wochenende ist die Wall Street am Dienstag schwach in die neue Woche gestartet. Der Standardwerte-Index Dow Jones gab 0,72% auf 34.053 Punkte nach und bildete damit das Schlusslicht an den US-Börsen. Der marktbreite S&P 500 verbuchte nämlich nur ein Minus von 0,47 % bei 4.388 Punkten, während der Nasdaq 100 lediglich 0,10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...