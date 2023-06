Die UBM übernimmt von der Signa-Gruppe ein Projekt in Wien. Am Handelskai soll dort das höchste Holzhochhaus der Welt entstehen. Der Donaumarina Tower soll eine Höhe von 113 Metern haben und in einer Holz-Hybrid-Bauweise entstehen. Geplant sind 32 Obergeschosse sowie vier Tiefgeschosse. Die Fläche der Geschosse wird mehr als 44.300 Quadratmeter betragen. ...

