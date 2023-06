Heute im gabb: Um 13:33 liegt der ATX TR mit +0.17 Prozent im Plus bei 6920 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.83% auf 30.55 Euro, dahinter Porr mit +1.75% auf 13.37 Euro und S Immo mit +1.55% auf 12.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16090 ( -0.23%, Ultimo 2022: 13923, 15.56% ytd). - In den News: UBM, Mayr-Melnhof, Andritz, Research zu Palfinger und Valneva- Nachlese: Fragezeichen bei Warimpex, Lenzing und eine börsliche Hypnose- Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace: Siemens raus, das heutige Finale lautet BMW vs. Commerzbank- Kurze zu OMV und Semperit- Unser Robot sagt: Do&Co, Lenzing, Warimpex und weitere Aktien auffällig; Franz Jurkowitsch führt den 2. Tag im CEO-Ranking- KESt: Der neue Vorschlag des ...

