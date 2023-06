Die UBM übernimmt von der Signa-Gruppe um 24,5 Mio. Euro, inklusive bestehender Grundstücksfinanzierung, ein Projekt am Wiener Handelskai. Auf dem Grundstück soll ein 113 Meter hoher Büroturm in Holz-Hybrid-Bauweise entstehen. Nach heutigem Stand wäre der Donaumarina Tower das höchste Holzhochhaus der Welt, so die UBM. Das Gebäude wird der EU-Taxonomie und den ESG-Richtlinien entsprechen, als Zertifikat wird LEED Gold angestrebt. Thomas G. Winkler, CEO der UBM: "Der Donaumarina Tower passt genau in unsere Strategie."UBM ( Akt. Indikation: 25,90 /26,30, -1,51%) Wie bereits angekündigt, wird das Halbjahresergebnis der Mayr-Melnhof schwächer als im Vorjahr ausfallen: Konkret erwartet die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) für ...

