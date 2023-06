Es gibt wirtschaftliche Entwicklungen, die nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte Bestand haben. Welche das sind, welche Unternehmen davon profitieren und wie Anleger am besten in diese Megatrends investieren Netflix brauchte über drei Jahre, bis es eine Million Nutzer hatte. AirBnB erreichte die Millionen-Marke an Nutzern nach 30 Monaten. Bei Facebook waren es zum Start im Jahr 2004 zehn Monate und Spotify benötigte nur fünf Monate. Was alle Unternehmen ...

