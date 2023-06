Mainz (ots) -Energie und Lebensmittel - wie Blei liegt die hohe Inflation über dem Land. Die Reallöhne sind niedriger als 2015. Reales Vermögen wird vernichtet. Kaufkraftverlust führt zu Kaufzurückhaltung. Die Zinswende der EZB soll die Inflation bekämpfen - belastet nun aber Wirtschaft und Konsumenten. Europas größte Volkswirtschaft steckt in einer sogenannten technischen Rezession. "Preise steigen, Wirtschaft schrumpft - wird Deutschland immer ärmer?" ist am Donnerstag, 22. Juni 2023, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Experten warnen davor, dass der ehemalige Exportweltmeister zu einem Entwicklungsland schrumpfe. Die KfW kommt zu dem bitteren Befund: "Über 70 Jahre lang konnte wirtschaftliches Wachstum in Deutschland als sicher gelten. Diese Zeiten sind vorbei." Wie dramatisch ist die Lage? Was hilft Bürgern in der Not? Welche Unterstützung können Unternehmen erwarten? Braucht es höhere Löhne, niedrigere Steuern, mehr Subventionen? Kann der Industrietanker Deutschland die Wende schaffen?Zu Gast bei Maybrit Illner sind SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, CDU-Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann, Journalistin Julia Friedrichs, Makroökonom Daniel Stelter und der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze.Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5540107