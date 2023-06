EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Medios AG: Hauptversammlung wählt Dr. Yann Samson, Joachim Messner und Klaus J. Buß erneut in den Aufsichtsrat



21.06.2023 / 15:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung Medios AG: Hauptversammlung wählt Dr. Yann Samson, Joachim Messner und Klaus J. Buß erneut in den Aufsichtsrat Berlin, 21. Juni 2023 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, haben den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat auf der heutigen Hauptversammlung bis auf eine Ausnahme mit großer Mehrheit zugestimmt. Keine Zustimmung erhielt das gemeinsam von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene neue Genehmigte Kapital 2023. Die Hauptversammlung fand in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung in Berlin statt, nachdem sie in den drei Vorjahren pandemiebedingt in virtueller Form - ohne physische Präsenz der Aktionäre - durchgeführt worden war. Insgesamt haben rund 74 % des Grundkapitals abgestimmt. In seiner Rede erläuterte der Vorstand unter anderem die Fortschritte und Weiterentwicklungen der angepassten Wachstumsstrategie und zeigte sich mit dem bisher Erreichten zufrieden. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: "In einem unverändert herausfordernden Umfeld behalten wir unseren profitablen Wachstumskurs bei. Unsere Ziele basieren dabei auf drei Säulen: Wir wollen unser Kerngeschäft in Deutschland stärken, unser hierzulande geprüftes, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell in anderen europäischen Ländern einführen und in den Bereich der personalisierten Medizin einsteigen, um uns weiter zu diversifizieren und das Margenpotenzial nachhaltig zu steigern." Die Aktionärinnen und Aktionäre entlasteten die Vorstände und Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2022 und schlossen sich dem Vorschlag der Verwaltung an, den zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Ein weiterer Beschluss, der im Rahmen der Hauptversammlung gefasst wurde, war die Billigung des Vergütungsberichts. Erneut in den Aufsichtsrat wählte die Hauptversammlung die bisherigen Mitglieder Dr. Yann Samson, Joachim Messner und Klaus J. Buß. Ihre Wahl gilt bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2026, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. Die Aktionäre setzten mit der beschlossenen Wiederwahl der drei Aufsichtsräte ein Zeichen der Kontinuität in diesem Gremium. Schließlich bestellten die Aktionärinnen und Aktionäre die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, Zweigniederlassung München, erneut als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 sowie als Prüfer für die gegebenenfalls erforderliche prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Eine Übersicht über die detaillierten Abstimmungsergebnisse der diesjährigen Hauptversammlung kann auf der Website der Medios AG unter https://medios.ag/investor-relations/hauptversammlung abgerufen werden. Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2023: 14. August: Halbjahresfinanzbericht (Q2 & H1 2023) 20. September: Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference - München 14. November: Quartalsmitteilung (Q3 und 9M 2023) 17. November: Warburg "Meet the Future" - Berlin Über Medios AG Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 c.nickolaus@medios.ag www.medios.ag Anna Höffken Senior Consultant Investor & Public Relations Kirchhoff Consult AG Borselstraße 20 | 22765 Hamburg T +49 40 609 186 34 anna.hoeffken@kirchhoff.de www.kirchhoff.de Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.



