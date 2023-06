Nach Darstellung des Analysten Michael Heider von Warburg Research befindet sich die Medios AG auf dem Weg zu einem starken 2. Halbjahr 2023. Zudem sei das Unternehmen in Vorbereitungen, um das Geschäft zu internationalisieren. Dies solle sich in einer verbesserten Profitabilität niederschlagen. Der Analyst bestätigt seine Schätzungen für Medios und erneuert zudem das Kursziel von 43,00 Euro sowie das Rating "Buy".



