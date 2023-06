Der chinesische E-Autobauer Nio hat sich frisches Kapital besorgt. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat ein Fonds, der sich zu Großteilen im Besitz der Regierung Abu Dhabis befindet, neue Aktien im Wert von fast 740 Millionen Dollar erworben. Trotz der Kapitalerhöhung reagiert die Aktie am Mittwoch positiv.Im Rahmen der Geldbeschaffungsmaßnahme gab Nio rund 84,7 Millionen frische Aktien zu einem Kurs von 8,72 Dollar aus. Der Abschlag zum Schlusskurs am Dienstag lag damit bei rund sieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...