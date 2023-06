EQS-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG: Vorläufiges Ergebnis 2022 und Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 und der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 Berlin, 21. Juni 2023 - Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen 2022 ein leicht negatives Konzern-EBITDA von minus TEUR 280 erzielt. Erwartet wurde ein deutlich positives Konzern-EBITDA. Der Umsatz konnte wie erwartet deutlich auf rd. EUR 16,0 Mio. ausgeweitet werden. Aufgrund des deutlich höheren Prüfungsaufwands bei der 2021 erworbenen US-Tochtergesellschaft KMI Cleaning Solutions (‚KMI') haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr voraussichtlich am 31. August 2023 zu veröffentlichen. Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 ist für den 19. Oktober 2023 geplant. Operative Gründe für die Verschiebung gibt es nicht. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die OTI Greentech AG einen Umsatz von EUR 18,5 - 19,5 Mio. (+ 16 % bis 23 %) sowie eine Verbesserung des operativen EBITDA um ca. EUR 1,0 auf Mio. EUR 1,1 bis 1,3 Mio. und des Konzern-EBITDA auf TEUR 400 - 600.



Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Die OTI Greentech AG hat 2022 hohe Investitionen in eine neue industrielle Division von KMI getätigt, die vollständig aus dem laufenden Cashflow finanziert wurden. Die Entscheidung, operative Erträge in ein Wachstumssegment zu investieren, hatte für die Gesellschaft Vorrang vor der ursprünglich geplanten Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS. Diese wird deshalb um 12 Monate verschoben. Die OTI Greentech AG ist gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Insbesondere der maritime Bereich zeigt deutliche Erholungstendenzen; hier lagen die Umsätze im 1. Quartal 2023 bei rd. EUR 1,40 Mio. und somit 25 % über dem Umsatz des 1. Quartals 2022 und deutlich über der internen Planung. Bei KMI zeigt die neue Division sowohl umsatz- als auch ergebniswirksam eine gute Entwicklung. Zudem konnte auch das etablierte Chemiegeschäft sich deutlich verbessern. Im 1. Quartal lagen die Umsätze von KMI mit US$ 3,41 Mio. 16 % über dem Vorjahresquartal. Die Termine werden im Finanzkalender der OTI Greentech AG veröffentlicht unter www.oti.ag/investor-relations/. Kontakt: OTI Greentech AG

