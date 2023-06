Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Deutsche Börse hat zum 19. Juni vier Unternehmen neu in den MDax aufgenommen. Mit dem Aufstieg in die zweite deutsche Aktienliga rücken diese Werte stärker in den Fokus von Finanzmedien und des Anlegerinteresses. Doch wie ist es um die langfristige Anlagequalität der vier MDax-Aufsteiger Evotec, Krones, Software AG und Shop Apotheke...

