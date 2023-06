NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Die Zahl der Kunden von Amazon Prime werde in diesem Jahr voraussichtlich die Marke von 300 Millionen erreichen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem außerhalb des Heimatmarktes gebe es großes Wachstumspotenzial. Auch der durchschnittliche Umsatz je Prime-Kunden lege zu./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 20:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 10:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

