DAX Index X-Sequentials Trading/Daytrading 22.6.2023Sehr geehrte Leser/Innen,der DAX Index eröffnete am Mittwoch, dem 21.6.20223 bei 16082.75 Punkten. Das Tageshoch lag bei 16145.29 Punkten. Das Tagestief lag bei 16002.27 Punkten. Der Tagesschlusskurs lag bei 16023.14 Punkten.Zwar kehrte der DAX Index am Dienstag der laufenden innerhalb der X-Sequentials Kurszielzone bei 16093 Punkten bis 16055 Punkten in Aufwärtsrichtung um, fand jedoch mit 16184.30 Punkten Widerstand innerhalb des Kursbereichs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...