Immobilien? Nein danke. Zumindest an der Börse bleiben die Kruse von Vonovia und Co unter Druck und sind heute wieder - über Indizes und Ländergrenzen hinweg - besonders schwach gelaufen. Der ganze Sektor leidet. Zur negativen Stimmung hat zuletzt unter anderem eine Entwicklung in Großbritannien beigetragen.Im Mai blieb die Inflation bei den Briten auf dem Niveau des Vormonats, wogegen Analysten von einem Rückgang ausgegangen waren. Die Kernteuerung ohne schwankungsanfällige Preise von Energie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...