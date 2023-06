Karlsruhe (ots) -Wir, SIM-Networks (https://www.sim-networks.com/de), sind ein deutscher IT-Infrastrukturanbieter mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Markt, und hören immer wieder ähnliche Berichte von unseren Kunden, die Erfahrungen mit globalen Anbietern gemacht haben. In diesem Artikel werden wir unsere Beobachtungen zum Thema Cloud-Kundenservice mit Ihnen teilen und unseren eigenen Ansatz erläutern.Wo liegt das Problem bei den großen Anbietern von IT-Infrastrukturen?Die oben genannten globalen Anbieter müssen nicht vorgestellt werden. Laut einer Studie von Statista (https://www.statista.com/statistics/967365/worldwide-cloud-infrastructure-services-market-share-vendor/#:~:text=In%20the%20fourth%20quarter%20of) kontrollierte AWS im letzten Quartal 2022 ganze 32 % des Cloud-Infrastrukturmarktes, Microsoft Azure 23 % und Google Cloud 10 %, insgesamt also 65 %.Die Größe eines Unternehmens wirkt sich unweigerlich auf seinen Geschäftsansatz aus. Dies wird deutlich, wenn man sich die Produktlinien der einzelnen Anbieter ansieht. Sie werden eine beeindruckende Anzahl von Produkten und Lösungen für verschiedene Branchen finden, von der Telekommunikation bis hin zu Quantentechnologien.AWS, Azure und Google Cloud verfügen über mehr als genug technische Ressourcen, um Angebote zu entwickeln, die auf den ersten Blick die Anforderungen jedes Unternehmens erfüllen, das eine neue IT-Basis benötigt. Hinter dem breiten Angebot an Lösungen verbirgt sich jedoch ein Mangel an einer anderen Ressource. Hier einige Meinungen von Nutzern dieser Dienste:Azure (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-infrastructure-and-platform-services/vendor/microsoft/product/azure/review/view/58064)"Simpel und einfach, aber Vorsicht, wenn der Service auf die Komplexität der realen Welt trifft!""Viele Ecken und Kanten und unklare Funktionsdetails. Insbesondere NFS- und DNS-Setup und Stabilitätsprobleme sowie eingeschränkte SSD-Unterstützung in verschiedenen Rechenzentren. Die Support-Mitarbeiter sind mit einigen Problemen, die eigentlich Standard sein sollten, nicht vertraut oder wissen nicht, wie sie zu lösen sind."AWS (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-infrastructure-and-platform-services/vendor/amazon-web-services/product/amazon-web-services/review/view/4311238)"Schrecklicher Kundenservice. Das Konto wurde gehackt. AWS konnte nicht herausfinden, wie das passiert ist, hat aber mein Geld monatelang einbehalten und behauptet, ich muss eine Reihe von administrativen Aufgaben erledigen, bevor sie mir das Geld zurückgeben."Google Cloud (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-infrastructure-and-platform-services/vendor/google/product/google-cloud-platform/review/view/4430492)"Es war nicht sehr transparent. Die Dokumentation ist auch schlecht. Der Kundendienst ist nicht sehr gut."Ähnliches hören wir bei SIM-Networks oft von unseren Kunden, die zuvor die Dienste der großen Anbieter genutzt haben. Kein Wunder: Bei so vielen Kunden reichen die Ressourcen oft kaum aus, um Supportanfragen innerhalb einer Woche zu beantworten, geschweige denn auf die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens einzugehen.Große Anbieter können zwar universelle Lösungen für Ihre Branche anbieten und grundlegende Funktionen abdecken. Wenn Sie jedoch mit unerwarteten Problemen oder nicht standardisierten Aufgaben konfrontiert werden, müssen Sie sich wahrscheinlich selbst darum kümmern: Es gibt weltweit nun mal Millionen von Kunden wie Sie.Supportpläne gegen eine gesonderte Gebühr sind eine beliebte Möglichkeit, dieses Problem zu lösen und festzulegen, wessen Bedürfnisse Priorität haben. In diesem Fall wird jedoch das Problem des Anbieters und nicht das des Kunden gelöst: Das Unternehmen muss mehr bezahlen, um ein grundlegendes Element der Arbeit mit der IT-Infrastruktur zu erhalten, nämlich die Unterstützung durch den Entwickler der Plattform. Große internationale Unternehmen können sich die Aufmerksamkeit eines großen Anbieters leisten, die meisten kleinen und mittleren Unternehmen jedoch nicht.Wenn die Bedürfnisse Ihres Unternehmens vollständig durch Standardangebote abgedeckt werden, ist es gut möglich, dass ein Mangel an Supportressourcen oder die Notwendigkeit, für Unterstützung zu bezahlen, für Sie kein Problem darstellt. Wenn es jedoch um die IT-Infrastruktur eines ganzen Unternehmens geht, ist dies selten der Fall und die in der Azure-Bewertung erwähnte "Komplexität der realen Welt" wird zu einem entscheidenden Faktor.Was macht SIM-Networks anders?Die Essenz unseres Angebots lässt sich als "projektbasierter Ansatz" zusammenfassen: Wir übernehmen die Verantwortung für den Aufbau von IT-Plattformen für Unternehmen von Grund auf, basierend auf den Aufgaben, Anforderungen und Präferenzen des Kunden.Wir betreuen weniger Kunden als die großen Anbieter, so dass sich unsere Ingenieure und Projektmanager voll und ganz auf die einzelnen Projekte konzentrieren können - von der ersten Beratung bis zum Aufbau einer Cloud- oder Server-Infrastruktur.Apropos Beratung: Unserer Erfahrung nach wenden sich die meisten Unternehmen an IT-Infrastrukturanbieter, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, wie ihre künftige IT-Plattform aussehen soll. Das ist auch gar nicht nötig: Um ein Projekt erfolgreich umsetzen zu können, benötigen wir lediglich eine Beschreibung der globalen Aufgaben Ihres Unternehmens.Bei SIM-Networks beginnt und endet jedes IT-Infrastrukturprojekt mit Kommunikation - genau das, was große internationale Anbieter nicht bieten können. Wir beginnen mit der Zusammenarbeit mit dem Kunden, um sicherzustellen, dass die IT-Plattform den Erwartungen des Unternehmens entspricht. Sobald das Projekt implementiert ist, bleiben wir 24/7 in Kontakt und reagieren innerhalb von maximal einer Stunde, was durch das Service Level Agreement garantiert wird.Eine zuverlässige IT-Plattform besteht nicht nur aus Servern mit der richtigen Konfiguration. Eine ganze Reihe von Dienstleistungen ist erforderlich, damit Unternehmen ihre langfristigen Ziele erreichen können, ohne sich um die täglichen technischen Probleme kümmern zu müssen. Dieser Ansatz führt zu einer echten Partnerschaft zwischen Anbieter und Kunde.Mit der Enterprise Cloud (https://www.sim-networks.com/en/cloud/enterprise-cloud) von SIM-Networks können Sie von diesem Ansatz für IT-Infrastrukturdienste profitieren. Technologisch gesehen kann dieses Produkt alles sein, was Sie brauchen: eine Public Cloud, eine Private Cloud oder eine hybride Plattform, die auf mehreren Cloud-Architekturen basiert. Alles hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Beschreiben Sie uns einfach, welche Aufgaben Sie erfüllen müssen, und unsere Experten entwickeln eine Lösung. Sprechen Sie uns an, wir sind jederzeit für Sie da.