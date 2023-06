Der Minister spricht auch mit dem ehemaligen Gewinner der Kategorie "Global High Schools" und CEO von Mazi Mobility

Mit Unterstützung des Zayed Sustainability Prize, einer bahnbrechenden Auszeichnung der Vereinigten Arabischen Emirate, ist M-KOPA auf dem besten Weg, noch in diesem Jahr 4 Millionen Verbraucher in Afrika südlich der Sahara zu erreichen, die keine Bankverbindung haben

Im Rahmen seines Besuchs bei M-KOPA, einer der führenden Fintech-Plattformen Afrikas, hob der designierte COP28-Präsident und VAE-Minister für Industrie und Spitzentechnologie, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, die Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Entwicklung von Technologien hervor. Diese bewirken in gefährdeten und abgelegenen Gemeinschaften einen dauerhaften positiven Wandel und tragen gleichzeitig dazu bei, dass wir unsere Klimaziele erreichen und die Erwärmung von 1,5°C nicht überschreiten.

COP28 UAE President-Designate visits award-winning Kenyan fintech leader M-KOPA on the sidelines of Africa Energy Forum (Photo: AETOSWire)

M-KOPA, eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Afrika, ist einer der 106 bisherigen Preisträger des Zayed Sustainability Prize, einer beeindruckenden Auszeichnung der VAE, mit der richtungsweisende Beiträge in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Klimaschutz gewürdigt werden.

Dr. Al Jaber, der an der Gründung des Preises beteiligt war und dessen Generaldirektor ist, sagte bei einer Besichtigung der Einrichtungen von M-KOPA und einem Briefing durch den Geschäftsführer David Damberger: "Die Preisträger befassen sich weiterhin mit einigen der größten Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung, denen wir heute gegenüberstehen. Sie sorgen für eine hochwertige Gesundheitsversorgung, nahrhafte Lebensmittel, lebenswichtige Energie und Zugang zu sauberem Wasser kurz gesagt, für eine bessere Welt für uns alle."

Dr. Al Jaber hält sich anlässlich des Afrika-Energie-Forums in Kenia auf, um sich auf die COP28 vorzubereiten, die Ende des Jahres in Dubai stattfinden wird und den nächsten Schritt in der globalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Klimawandels darstellt. Das Gipfeltreffen findet zeitlich zwischen dem bahnbrechenden Pariser Abkommen von 2015 und dem Klimaziel für 2030 statt. Die erste globale Bestandsaufnahme der Emissionssenkungen bietet eine wertvolle Gelegenheit, die globalen Bemühungen aufeinander abzustimmen.

Dieser Moment rückt auch die Arbeit von M-KOPA und anderen früheren Preisträgern des Zayed Sustainability Prize ins Rampenlicht, die sich mit den klimabedingten Herausforderungen in gefährdeten Ländern auf der ganzen Welt befasst haben. In Übereinstimmung mit den eigenen Prioritäten haben die VAE wichtige Schritte unternommen, um die Landnutzung zu reformieren, die Nahrungsmittelsysteme umzustellen und eine pragmatische Energiewende zu gewährleisten.

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat M-KOPA mehr als 2 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Emissionen reduziert, 400.000 Erstnutzer mit dem Internet verbunden und über 3 Millionen Kunden in ganz Subsahara-Afrika betreut. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Unternehmen eine der weltweit fortschrittlichsten vernetzten Finanzierungsplattformen aufgebaut und Kredite in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an finanziell ausgegrenzte Menschen vergeben. Darüber hinaus hat das Unternehmen umfangreiche Schulungs- und Beschäftigungsmaßnahmen durchgeführt, die seinen Vertriebsmitarbeitern ein zusätzliches Einkommen von insgesamt über 180 Millionen US-Dollar beschert haben.

Das flexible Kreditmodell von M-KOPA ermöglicht es Einzelpersonen, eine kleine Anzahlung zu leisten und sofortigen Zugang zu lebensnotwendigen Gütern des täglichen Bedarfs zu erhalten, wie z. B. Elektromotorräder, Solaranlagen und Smartphones, und anschließend digitale Finanzdienstleistungen wie Kredite und Krankenversicherungen in Anspruch zu nehmen. Vor kurzem schloss das Unternehmen erfolgreich eine Kreditfinanzierung in Höhe von mehr als 200 Millionen US-Dollar ab, um die finanzielle Inklusion von Frauen zu fördern und die Treibhausgasemissionen in den ostafrikanischen Märkten zu reduzieren. Dazu hat das Unternehmen sein Angebot an Solarprodukten weiter ausgebaut und damit einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel geleistet.

David Damberger, Managing Director of M-KOPA, erklärte: "Es war ein Privileg, Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber heute zu empfangen und zu zeigen, welche bemerkenswerte Wirkung wir mit unseren nachhaltigen Lösungen erzielt haben."

"Die Verleihung des Zayed Sustainability Prize war ein entscheidender Moment auf unserem Weg, und wir sind sehr dankbar für diese Anerkennung", fügte er hinzu. "M-KOPA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbraucher zu unterstützen, die keine Bankverbindung haben, und gleichzeitig den Klimawandel durch unser flexibles Kreditmodell und saubere Energielösungen zu bekämpfen. Wir hoffen aufrichtig, dass unser Erfolg andere Kleinunternehmen und Unternehmer in ganz Afrika dazu inspiriert, sich für den Preis zu bewerben, da er die Kraft hat, tiefgreifende Veränderungen zu bewirken. Darüber hinaus ist der Preis ein Beweis für die Unterstützung afrikanischer Kleinunternehmen durch die VAE und ihr humanitäres Vermächtnis, das nach wie vor Gemeinschaften auf der ganzen Welt stärkt und fördert."

Während seines Besuchs traf Dr. Al Jaber auch Jesse Forrester, den ehemaligen Gewinner des Preises in der Kategorie "Global High Schools" und jetzigen CEO von Mazi Mobility. Forrester informierte den designierten COP-Präsidenten über sein Elektromobilitätsunternehmen, das eine Flotte von Elektromotorrädern und Tuk-Tuks betreibt.

Dr. Al Jaber erklärte: "Die Kategorie ‚Global High Schools' wurde ins Leben gerufen, um Jugendliche zu inspirieren, ihr Potenzial zu erkennen und sie zu ermutigen, Karrieren im Bereich der Nachhaltigkeit zu verfolgen. Die Tatsache, dass dies durch einen unserer früheren Preisträger möglich wurde, spricht Bände über die transformative Wirkung des Preises. Aus erster Hand zu erfahren, was Jesse aufgebaut hat, ist unglaublich inspirierend und sollte anderen jungen Unternehmern, die die Welt verändern wollen, als Vorbild dienen."

"Der Klimawandel stellt eine Herausforderung dar, die unter anderem die Bereiche Gesundheit, Ernährung, Energie und Wasser betrifft. Und nur wenn wir einen Ansatz wählen, der alle Aspekte berücksichtigt, können wir hoffen, einen gerechten Übergang zu gewährleisten, der niemanden zurücklässt. KMU machen 80 des globalen BIP aus, aber die überwiegende Mehrheit hat noch nicht einmal begonnen, sich auf den Weg der Netto-Null-Emissionen zu machen. Mit dem Zayed Sustainability Prize sollen diejenigen gefördert werden, die sich um die Wertschöpfung bei der Energiewende bemühen und zeigen, dass Klimaschutzmaßnahmen zu einer nachhaltigen Entwicklung führen können. Im Vorfeld der COP28 bin ich entschlossen, die Stimmen und Perspektiven junger Unternehmer wie Jesse zu stärken und dafür zu sorgen, dass wir praktische Lösungen liefern, die das Leben von Millionen weiterer Menschen wie ihm verändern können."

Im 15.Jahr seines Bestehens hat der Zayed Sustainability Prize das Leben von mehr als 378 Millionen Menschen auf der ganzen Welt dadurch verändert, dass er 106 bisherigen Preisträgern die Möglichkeit gab, etwas zu bewegen. Jeder Gewinner in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Klimaschutz erhält 600.000 US-Dollar, um den Umfang und die Reichweite seiner Nachhaltigkeitslösungen zu erweitern. Die sechs Preisträger in der Kategorie "Global High Schools" erhalten jeweils bis zu 100.000 US-Dollar. Durch die Unterstützung von Unternehmern bei der Entwicklung ihrer Lösungen hat der Preis bisher 3,6 Millionen US-Dollar eingebracht.

Über den Zayed Sustainability Prize

Der Zayed Sustainability Prize ist eine Hommage an das Vermächtnis des verstorbenen Gründers der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan. Der 2008 ins Leben gerufene Nachhaltigkeitspreis zielt darauf ab, nachhaltige Entwicklung und humanitäres Handeln voranzutreiben. Zu diesem Zweck werden kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Schulen ausgezeichnet, die wirkungsvolle, innovative und inspirierende Lösungen in den Kategorien "Health", "Food", "Energy", "Water", "Climate Action" und "Global High Schools" anbieten. In den vergangenen 15 Jahren hat der Preis mit seinen 106 Gewinnern das Leben von über 378 Millionen Menschen in 151 Ländern positiv beeinflusst.

