DJ PTA-Adhoc: MARNA Beteiligungen AG: MARNA Beteiligungen AG verfolgt Flisom-Transaktion nicht weiter

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/21.06.2023/18:55) - Die MARNA Beteiligungen AG (Heidelberg, 21. Juni 2023), mit Sitz Heidelberg, (ISIN DE000A0H1GY2) hatte mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 25. Juli 2022 bekanntgegeben, dass sie mit der BD Vermögensverwaltungs GmbH ein Term Sheet über die Einbringung der dieser gehörenden FL1 Holding GmbH mit Sitz in Kulmbach im Wege einer Sachkapitalerhöhung unterzeichnet hatte. Die FL1 Holding GmbH hat ihrerseits einen Kaufvertrag bezüglich der Übernahme der Flisom AG, Schweiz, unterzeichnet (zusammen die Flisom Gruppe). Die Flisom AG ist ein Entwickler und Hersteller von Photovoltaik-Dünnschichtsolarzellen in der Nähe von Zürich, Schweiz.

Mit Mitteilung vom 20. April 2023 hatte die Gesellschaft bekanntgegeben, dass die Flisom AG zur weiteren Sicherstellung der Finanzierung des operativen Geschäftes ihre Pilot-Produktionsanlage in der Schweiz nebst zugehörigen Nutzungsrechten an dem geistigen Eigentum an die Ascent Solar Technologies, Inc., USA, verkauft hatte. Die verkaufte Pilotanlage in der Schweiz stellte rund 20% der Produktionskapazität für Dünnschichtsolarzellen der Flisom AG dar. Die 2020 in Betrieb genommene hochmoderne 40MW Produktionsanlage in Kecskemét, Ungarn (rund 80% der Produktionskapazität), befindet sich nach wie vor im Eigentum der Flisom AG. Diese beabsichtigte die Gesellschaft weiterhin zu übernehmen. Es wurde des Weiteren bekanntgegeben, dass die angedachte Transaktion noch unter verschiedenen Bedingungen bestand und daher noch mit hoher Unsicherheit behaftet war (insgesamt die "Flisom-Transaktion").

Zur Unterstützung der potentiellen Transaktion hatte die MARNA Beteiligungen AG im Juli 2022 besicherte Anleihen der FL1 Holding GmbH gezeichnet, die derzeit noch ausständig sind. Hinsichtlich der Rückzahlung der Anleihen wurde zwischen den Parteien ein Zahlungsplan vereinbart.

Verschiedene Bedingungen für die Umsetzung der Flisom-Transaktion sind bis heute nicht eingetreten. Der Vorstand hat sich daher heute dazu entschlossen, die Flisom-Transaktion nicht mehr weiterzuverfolgen, sondern die Gesellschaft vorerst als "Börsenmantel" auf der Suche nach interessantem operativen Geschäft fortzuführen.

Der Vorstand

