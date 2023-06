Straubing (ots) -



Vor allem sollte darüber gesprochen werden, für den Aufbau auch jenen zahlen zu lassen, der die Schuld an dem ukrainischen Drama trägt: den russischen Diktator Wladimir Putin. Hunderte Milliarden Dollar an russischem Staatsvermögen wurden im Westen eingefroren und bis jetzt nicht angerührt. Berlin und die EU tun sich bisher schwer und haben rechtliche Bedenken. Gut, dass Brüssel das ändern will. Denn den Steuerzahlern, nicht nur den deutschen, ist es nicht zuzumuten, dass sie nach all der Waffenhilfe auch noch enorme Summen für den Wiederaufbau aufbringen sollen, während Russland seinen Schatz irgendwann zurückbekommt.



