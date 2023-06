Die neuen Partner Agilimo, Nomasis und Softprom werden das Vertriebsmodell in EMEA Central vorantreiben und unterstützen

Red Sift, die führende Digital Resilience Platform, mit der Unternehmen Schwachstellen in ihrer Angriffsfläche erkennen, beheben und absichern können, kündigte heute die Ernennung von Dr. Markus Schumacher zum Mitglied des Technical Advisory Board in EMEA Central an. Diese Nachricht erfolgt unmittelbar nach der Ernennung von Peter Machat zum Vice President der DACH-Region durch das Unternehmen. Seit der Festlegung des Ziels im April 2023, die Präsenz des Unternehmens in EMEA Central zu erweitern, hat Red Sift in der Region durch die Aufnahme von drei neuen Partnern erheblich an Dynamik gewonnen, darunter Agilimo für Deutschland, Nomasis für die Schweiz und Softprom für Osteuropa.

"Ich fühle mich geehrt, dass Dr. Schumacher beschlossen hat, sich uns anzuschließen, während wir unsere Präsenz in EMEA Central ausbauen und unser Go-to-Market-Team für die Region erweitern", so Peter Machat, VP der DACH-Region, Red Sift. "Durch seine nachgewiesene Erfolgsbilanz als Berater mehrerer Software-Sicherheitsunternehmen in der Region ist er die perfekte Besetzung für diese Position und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm im Rahmen unserer Aktivitäten und Investitionen in ein starkes Channel-Modell mit unseren Partnern."

Dr. Schumacher verfügt über knapp 30 Jahre Erfahrung in der Leitung und Beratung von Software-Sicherheitsunternehmen, darunter Unternehmen wie SecurityBridge in Deutschland und Irius Risk in Spanien. Als Experte auf seinem Gebiet promovierte er in Informatik zum Thema sicheres Software-Engineering und und ist Autor des Buches Security Patterns: Integrating Security and Systems Engineering. Bevor er ein gefragter Sicherheitsberater wurde, arbeitete Dr. Schumacher für SAP, SAP-Partner und leitete lange Jahre sein eigenes SAP-Add-on-Unternehmen als CEO.

"Unser vorrangiges Ziel als Unternehmen besteht darin, weiterhin hochsichere Lösungen für unsere deutschen Kunden zu implementieren, und Red Sift konnte unser Team sehr schnell davon überzeugen, dass sie ein idealer Partner für Agilimo sind", so Marcus Heinrich, CEO von Agilimo. "Insbesondere die Produkte OnDMARC und Hardenize von Red Sift sind eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Portfolio, sodass die Entscheidung, eine offizielle Partnerschaft einzugehen, ein naheliegender nächster Schritt in unserer Beziehung war."

Über Red Sift

Die Digital Resilience Platform von Red Sift deckt die größten Schwachstellen über die gesamte Angriffsfläche hinweg auf. Durch die umfassende Absicherung des digitalen Fußabdrucks eines Unternehmens mittels erstklassiger Erkennungs- und Überwachungsfunktionen ermöglicht Red Sift es Anwendern, proaktiv Bedrohungen in E-Mail-, Domain-, Marken- und Netzwerkumgebungen aufzudecken. In Verbindung mit fortschrittlichen Behebungsfunktionen gibt Red Sift Unternehmen die nötigen Tools an die Hand, um Phishing zu unterbinden und die kontinuierliche Einhaltung von E-Mail- und Web-Sicherheitsprotokollen zu gewährleisten.

Red Sift ist ein global tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Australien, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Es hat einen beeindruckenden Kundenstamm quer über alle Branchen, darunter Domino's, ZoomInfo, Athletic Greens, Pipedrive und führende internationale Anwaltskanzleien. Red Sift ist außerdem ein Trusted Partner von Entrust, Microsoft und Validity, um nur einige zu nennen. Weitere Informationen erhalten Sie unter redsift.com.

