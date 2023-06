EQS-News: Indigo Exploration Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Indigo beauftragt branchenführenden DLE-Anbieter mit ersten Tests zur Gewinnung von Lithium-Sole



21.06.2023 / 23:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 21. Juni 2023) - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, Sunresin New Materials ("Sunresin") als Anbieter für erste Tests zur direkten Lithiumextraktion ("DLE") für die Petro-Lithium-Sole-Projekte des Unternehmens ausgewählt zu haben. Aus den beiden Projektgebieten Fox Creek Ost und Fox Creek West (zusammen das "Fox-Creek-Projekt") werden etwa 150 Liter Sole entnommen und zu den Anlagen von Sunresin in Xi'an, China, transportiert, wo unter Aufsicht von Vertretern des Unternehmens Rückgewinnungstests durchgeführt werden. Sunresin bietet eine firmeneigene End-to-End-Lösung für die Verarbeitung von Sole zu Endprodukten (Lithiumcarbonat [Li 2 CO 3 ] und Lithiumhydroxid [LiOH]). Das Unternehmen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung und hat neun kommerzielle DLE-Verträge mit über 73.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent erfolgreich ausgeführt. Aufgrund unvorhergesehener Terminkonflikte mit den verschiedenen Auftragnehmern soll das Fox Creek-Probenahmeprogramm nun am 26. Juni starten. "Angesichts der beträchtlichen Investitionen in den Bereich der direkten Lithiumextraktion und der Fülle an verfügbaren Standardlösungen auf dem Markt konzentrieren wir unsere Bemühungen auf die Exploration und Erschließung und lassen uns nicht davon ablenken, eine eigene DLE-Lösung neu erfinden zu wollen", sagte Paul Cowley, CEO und Director von Indigo Exploration. "Unser interner metallurgischer Beirat hat mit Sunresin einen der führenden End-to-End-EPC-Anbieter (Engineering, Procurement and Construction) auf dem Markt identifiziert. Um möglichst repräsentative Ergebnisse aus dem DLE-Verfahren zu erhalten und den Zeitplan für unser Projekt zu beschleunigen, verwenden wir eine große 300-Liter-Soleprobe aus dem Fox-Creek-Projekt anstelle einer synthetischen Probe mit einer weitaus kleineren Menge. Unser Team ist davon überzeugt, dass wir so qualitativ hochwertige, praxisnahe Daten erhalten, wie der Prozess und die Gewinnung aussehen werden." About Sunresin New Materials Co., Ltd. Als wichtiger Akteur auf dem DLE-Markt (Direct Lithium Extraction), konzentriert sich Sunresin New Materials Co., Ltd. auf die Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen für die Lithium-Extraktion und -Reinigung. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung leistungsstarker Ionenaustauschharze speziell für DLE-Anwendungen spezialisiert. Diese Harze extrahieren Lithiumionen effizient aus Sole oder anderen Quellen und bieten eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Abbau- und Verdampfungsmethoden. Die DLE-Harze von Sunresin sind für ihre herausragende Leistung, Stabilität und Langlebigkeit bekannt und damit ideal für groß angelegte Lithiumextraktionsprojekte. Das Unternehmen erarbeitet gemeinsam mit Partnern aus der Industrie maßgeschneiderte Lösungen und optimiert die Effizienz des Extraktionsprozesses, um die steigende Nachfrage nach Lithium in E-Fahrzeugbatterien und Speichersystemen für erneuerbare Energien zu decken. Sunresin verfügt über drei kommerzielle Anlagen, darunter Lanke Lithium (20.000 tpa LCE), Zangge Lithium (20.000 tpa LCE) und Jintai Lithium (7.000 tpa LCE), sowie über zahlreiche Projekte und Partnerschaften im Evaluierungs-, Pilot- und Entwicklungsstadium in Südamerika, Australien, Nordamerika und Asien. Über den metallurgischen Beirat von Indigo Indigo Exploration treibt in Zusammenarbeit mit Dr. Gary Kordosky und David Dreisinger als Berater die Erprobung und Entwicklung der direkten Lithiumextraktion (Direct Lithium Extraction, DLE) für seine Lithiumsolen-Projekte in Alberta voran. Während seiner gesamten Laufbahn arbeitete Dr. Kordosky an Technologien zur Lösungsmittelextraktion u. a. bei Henkel, Cognis und der BASF Corporation. Er begann vor über 20 Jahren mit der Erforschung der Lithium-Lösungsmittelextraktion und bringt seine umfassende Erfahrung in der Chemie der Lösungsmittelextraktion und der industriellen Prozessgestaltung bei Indigo ein. Dr. Dreisinger ist Professor und Lehrstuhlinhaber für Hydrometallurgie an der University of British Columbia mit allgemeiner Expertise in den Bereichen Metallabscheidung und -rückgewinnung durch Ionenaustausch, Lösungsmittelextraktion, Adsorption und mithilfe von Membrantechnologien. Zusammen mit seinen Student:innen und Industriepartnern hat er verschiedene DLE-Technologien für stärker konzentrierte Salzlaken erforscht, wie sie in den Salaren des südamerikanischen Lithiumdreiecks vorkommen. Über Indigo Exploration Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist in Besitz von 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada. Das Unternehmen besitzt auch das Goldkonzessionsgebiet Hantoukoura in Burkina Faso, das sich über 23.800 ha innerhalb des aussichtsreichen Grünsteingürtels Fada N'Gourma erstreckt. Im Namen des Vorstandes "Paul Cowley",

Präsident und CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Cowley: (604) 340-7711

Website: www.indigoexploration.com Dr. David Dreisinger, PEng und metallurgischer Berater von Indigo Exploration Inc. hat als qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie Aussagen über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Einreichungen bei der Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com näher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/170879 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/170879

