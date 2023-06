Neue 7%-Anleihe von JES.GREEN: Wie Anleger:innen vom PV-Analgen-Boom profitieren können

Fest steht: Die Zukunft gehört den grünen Energiequellen. Aufgrund der technologischen Fortschritte der letzten Jahre sind Photovoltaikanlagen in den Fokus gewerblicher und privater Nachhaltigkeitsstrategien gerückt.

Die hohe Energieausbeute moderner Modelle und sinkende Stückpreise haben den Markt angekurbelt und einen echten Boom ausgelöst, durch den die Nachfrage auf lange Sicht auf einem hohen Niveau bleiben wird. Die JES.Group zählt zu den führenden Akteuren der dezentralen Energiewende. Seit Mitte März können Anleger:innen das neue Wertpapier der auf die Finanzierung zur Verpachtung von PV-Anlagen spezialisierte Schwestergesellschaft JES.GREEN zeichnen.

Neue JES.GREEN-Anleihe für umweltbewusste Anleger:innen

Anleger:innen, die einen Fokus auf nachhaltige Finanzprodukte legen, dürfte die JES.GREEN Invest GmbH bereits ein Begriff sein. Schon 2021 platzierte das Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern eine Anleihe am Markt. Nun folgt ein weiteres Wertpapier. Mit dem Erlös soll die Anschaffung von Photovoltaikanlagen für die Aufdach-Installation durch die Tochter- und Schwestergesellschaft refinanziert werden. Interessierten Anlegern bietet die Anleihe mit der ISIN-/WKN-Nummer DE000A30V661/A30V66 einen halbjährlich ausgezahlten Zinskupon von 7 % p.a. Das Unternehmen gibt die Anleihe mit einem Ausgabepreis von 1.000 Euro bei einer 100-prozentigen Stückelung heraus. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, sodass der Rückzahlungstermin für den 17. Mai 2028 angesetzt ist.

Das Gesamtvolumen beträgt, wie bereits bei der vorangegangenen Anleihe, bis zu 10 Millionen Euro. Die grüne Anleihe der JES.Group wurde ebenfalls mit einer fünfjährigen Laufzeit emittiert, ist jedoch nur mit einem 5 Prozent-Kupon ausgestattet. Das neue Wertpapier ermöglicht somit eine noch höhere, sichere Rendite, die sich ideal zur Diversifizierung eines ökologischen Portfolios eignet.

Strategischer Ausbau mit grünem Wertpapier

Mit der neuen Anleihe soll die Refinanzierung der Beschaffung hochwertiger Aufdachphotovoltaikanlagen durch die Gesellschaften der Unternehmensgruppe realisiert werden. So möchte das Unternehmen den bereits eingeschlagenen Wachstumskurs stabilisieren und die derzeit günstige Positionierung auf dem boomenden Markt für Leistungen rund um Photovoltaikanlagen ausbauen. Dafür visiert die JES.GREEN Invest GmbH gezielt Anleger:innen an, die an sicheren und zugleich nachhaltigen Investments interessiert sind. Die jährliche Steigerung der Gruppenumsätze spricht für das Geschäftsmodell von Schwester- und Tochterunternehmen, wodurch auch langfristig positive Wachstumsperspektiven bestehen. Wer also sowohl finanziell als auch ökologisch investieren möchte, hat mit dem Wertpapier von JES.GREEN eine überaus aussichtsreiche Option zur Hand.

Jonas Holtz, Gründer und Geschäftsführer der JES.Group, und CFO Jens Rothstein betonen die Bedeutung des Ausbaus der dezentralen Energieerzeugung mit PV-Anlagen für das Gelingen der deutschen Energiewende. Mit der Reinvestition des durch die Anleihen beschafften Kapitals möchte die JES.GREEN Invest GmbH und die gesamte JES.Group einen wichtigen Beitrag zur Stärkung erneuerbarer Energien leisten. Holtz hält fest: "Wir rechnen weiterhin mit einer massiven Nachfrage nach PV-Anlagen, da die Solarenergie eine der wichtigsten Energiequellen der Zukunft sein wird und sich immer mehr Menschen unabhängig von steigenden Strompreisen machen möchten. Bereits im vergangenen Jahr haben wir unser Vorjahresergebnis verdoppelt, indem wir rund 2.100 Aufdachanlagen gebaut haben. Daran wollen wir weiter anknüpfen. Aktuell realisieren wir pro Woche deutschlandweit ca. 100 Anlagen."

Anhaltender PV-Boom

Als inhabergeführtes Unternehmen vereint die JES.GREEN Invest GmbH grüne Innovationskraft mit einem zukunftssicheren Geschäftsmodell. Die gesamte Unternehmensgruppe hat guten Grund, erwartungsvoll in die Zukunft zu blicken, denn der Markt für Photovoltaik-Anlagen, Speicher-Technologien und den damit verbundenen Leistungen ist in den letzten Jahren beachtlich gewachsen - und der Trend reißt nicht ab. Zuletzt haben die explodierenden Strompreise im Zuge des Ukraine-Kriegs für eine massive Steigerung der Nachfrage am PV-Markt gesorgt. Sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen bekamen durch die Teuerungen zu spüren, wie ruinös die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sein kann, sodass dezentrale Konzepte noch attraktiver wurden. Insbesondere bei einem hohen Eigenverbrauch sind PV-Anlagen überaus lukrativ. Sowohl die Anlage als auch die dazugehörige Akku-Infrastruktur macht sich selbst bei einem gedeckelten Strompreis von 40 Cent/kWh bereits nach rund 15 Jahren bezahlt.

Die Tatsache, dass in Deutschland noch über 85 Prozent der Hausdächer nicht mit einer PV-Anlage ausgestattet sind, verdeutlicht das Potenzial für die dezentrale Stromerzeugung mit Sonnenlicht. Zudem forcieren auch Bund und Länder den PV-Ausbau als zentralen Bestandteil der Strategie zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045. Schon 2022 wurden deshalb in einigen Bundesländern eine Solaranlagenpflicht für Neubauten und Dachsanierungen eingeführt. Es ist davon auszugehen, dass die restlichen Länder in Kürze nachziehen, wodurch die Nachfrage erneut steigen könnte. Investor:innen dürfen sich von JES.GREEN eingeladen fühlen, Teil dieser zukunftsweisenden Entwicklung zu werden.

Über 10 Jahre Erfahrung in der PV-Branche

Ein großer Vorteil der Anleihen der JES.GREEN Invest GmbH besteht also in den überproportional guten Wachstumsaussichten unter hervorragenden Rahmenbedingungen. Darüber hinaus sprechen die wachsenden Umsätze der JES.Group sowie über 10 Jahre Markterfahrung für sich. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit circa 250 Mitarbeiter, die als Expert:innen im PV-Sektor die stetige Wertschöpfung sicherstellen. Das Unternehmen bietet ein breit aufgestelltes Portfolio, welches alle bedeutenden Bereiche der Solarstrombranche abbildet. Eine Säule des Geschäftsmodells besteht aus dem Vertrieb von PV-Anlagen samt leistungsstarken Speichersystemen. JES.Group tritt aber auch selbst als Stromanbieter in Erscheinung. Verbraucher:innen können den grün erzeugten Strom als JES.Strom beziehen. Somit haben sowohl Konsument:innen als auch Anleger:innen die Chance, sich auf verschiedene Art und Weise zusammen mit JES.Group an der ökologischen Transformation zu beteiligen.

