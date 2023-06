Zinn-Verknappung hält weiter an! Steigende Preise und verzweifelte Suche nach neuen Vorkommen als logische Konsequenz!

Der Zinnpreis steigt, da das wichtigste Bergbauzentrum in Myanmar ein hartes Durchgreifen plant

Die größten Zinn-Produzenten waren zuletzt China, Indonesien und Myanmar. Doch aus Myanmar kommt nun eine aufschreckende Hiobsbotschaft!

Im Anschluss an die Ankündigung vom 15. April 2023 hat die Miliz-Regierung des Bundesstaates Wa in Myanmar nun einen umfassenden Umsetzungsplan für die geplante Einstellung aller Bergbauaktivitäten ab dem 1. August 2023 veröffentlicht. Dieses Dokument vom 20. Mai unterstreicht das Engagement der Regierung, nicht nachhaltige Bergbaupraktiken zu beenden, die zu Ressourcenverschwendung, Umweltverschmutzung und Sicherheitsbedenken der Arbeiter geführt haben.

Bereits die Ankündigung der Aussetzung ließ den Zinnpreis um etwa 12 % ansteigen! Denn diese Ankündigung hat durchaus weltweiten Einfluss aufs Zinnangebot. In der Region Wa werden etwa 70% der kompletten Produktion Myanmars durchgeführt. Speziell China wird es treffen, da auf Myanmar ca. 77 % der chinesischen Zinnerzeinfuhren im Jahr 2022 entfielen. Zwar hat China in jüngster Vergangenheit bereits ordentliche Puffer und Zinndepots angelegt, doch auch diese Vorräte werden nicht ewig halten.

Zinnpreis wieder bei fast 30.000 US$/Tonne angelangt!

Mit der Einstellung der Arbeiten in den Minen, einschließlich der Erkundung, des Abbaus und der Verarbeitung sollen die verbleibenden Bergbauressourcen geschützt werden, während Unternehmen, deren Verträge noch laufen, noch drei Monate lang an der Exploration arbeiten können. Sie ist ein deutliches Signal an den Bergbausektor, dass die Regierung entschlossen ist, nachhaltige Bergbaupraktiken zu fördern, die Umwelt zu schützen und das Wohlergehen der Minenarbeiter zu gewährleisten.

Der Wa-Staat ist das größte Zinnabbaugebiet in Myanmar, und der größte Teil der Produktion wird nach China geliefert. Das Verbot des Bergbaus wird zweifellos das ohnehin schon knappe Angebot an Zinnminen noch weiter verknappen

Diese Woche sorgte eine weitere Nachricht für einen Kurssprung bei Zink und Zinn!

Die Zinkpreise kletterten am Mittwoch auf ein Drei-Wochen-Hoch, nachdem das schwedische Bergbauunternehmen Boliden mitgeteilt hatte, dass es die Produktion in Europas größter Zinkmine in Irland innerhalb des nächsten Monats wegen "unhaltbarer finanzieller Verluste" einstellen wird.

Im vergangenen Jahr produzierte die Tara-Mine 103.000 Tonnen Zink in Konzentrat, was nach Angaben von Boliden 40 % der Zinkkonzentratproduktion des Unternehmens ausmacht.

Ob Smartphone, E-Auto oder Flachbildschirm - das Metall Zinn wird in der Elektrotechnik gebraucht, aber auch für die Produktion von Bronze und Weißblech. Entsprechend groß ist der Hunger danach in der weltweiten Industrie. Und er wird nach Ansicht von Experten global weiter wachsen.

Das knappe Zinn-Angebot kann nur durch die Entwicklung neuer Produktionsstätten entzerrt werden.

Drei der weltweit wichtigsten und größten Zinn-Entwicklungsprojekte gehören First Tin und zwei davon werden gerade mit Vollgas zur Produktion vorangetrieben!

Zinn-Projekte in bergbaufreundlichen Ländern

First Tin ist ein ethisches, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnentwicklungsunternehmen mit fortschrittlichen Low-Capex-Projekten in Deutschland und Australien, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreier Gerichtsbarkeit mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es in Deutschland und Australien schnell hochwertige Zinnanlagen mit geringem Investitionsaufwand ermöglicht.

Das Ziel von First Tin ist es, erstklassige Umweltstandards zu verwenden, um innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen in Betrieb zu nehmen und eine Versorgungssicherheit zu schaffen, um die aktuelle globale saubere Energie- und technologischen Revolutionen zu unterstützen, für die Zinn von entscheidender Bedeutung ist .

Dringend benötigtes Bergbau-Revival in Deutschland!

Alleine in Deutschland, im künftigen Bergwerk in Rittersgrün, plant First Tin ca. eine halbe Million Tonnen Erz pro Jahr zu fördern. Daraus könnten etwa 3000 Tonnen Zinn gewonnen werden. Geplant sei, das Erz unter Tage zu brechen und zu sortieren. Übriges Gestein solle als Baustoff vermarktet oder wieder unterirdisch eingelagert werden, damit keine Halden entstehen. Ziel ist es den Fußabdruck über Tage möglichst klein zu halten. All diese Details zum künftigen Abbau werden gerade im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeitet.

Das Projekt Tellerhäuser ist Teil der Konzession Rittersgrün und eine der weltweit am weitesten fortgeschrittenen Zinnlagerstätten. Die Anlage umfasst ein ehemaliges DDR-Bergwerk und hat eine außergewöhnlich lange Bergbaugeschichte. Bis zum 30. Juni 2070 besteht bereits eine aktive Bergbaulizenz zur Gewinnung von Bodenschätzen.

Das Management von First Tin ist davon überzeugt, dass man in Deutschland in der Lage ist, mit seinen sehr strengen Umweltgesetzen, weltweit den nachhaltigsten Bergbau zu betreiben.

Fazit:

First Tin wird in Zukunft über Zertifizierungsstandards für eine umweltfreundliche Produktion und Nachhaltigkeit verfügen und daher über einen absoluten Wettbewerbsvorteil verfügen. Bei Nichterfüllung drohen zusätzliche Zölle und Gebühren.

Bis zur finalen Produktion ist es zwar immer noch ein langer Weg, doch bis dahin werden die Investoren mit einem beachtlichen Newsflow, durch umfangreiche Bestätigungs-, Erweiterungs- und Explorationsbohrungen zur Ressourcenverbesserung auf beiden Projekten, versorgt.

