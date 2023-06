The following instruments on XETRA do have their first trading 22.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.06.2023Aktien1 CA02080J1075 AlphaGen Intelligence Corp.2 US68384X2099 Optex Systems Holdings Inc.3 CA24380K4028 DeepMarkit Corp.4 CA29246V2030 Empower Clinics Inc.5 US52187K2006 Leap Therapeutics Inc.6 DE000A35JS99 Tick Trading Software AGAnleihen1 US816851BQ16 Sempra2 US816851BR98 Sempra3 US88033GDQ01 Tenet Healthcare Corp.4 DE000A14JZX6 Baden-Württemberg, Land5 XS2637069357 Achmea B.V.6 XS2638490354 Bank of New Zealand7 ES00001010L6 Comunidad Autónoma de Madrid8 US06738ECH62 Barclays PLC9 US12505BAG59 CBRE Services Inc.10 US37045XEH52 General Motors Financial Co. Inc.11 DE000HCB0BV0 Hamburg Commercial Bank AG12 XS2641055012 Nova Ljubljanska Banka d.d.13 DE000HLB49K1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB49P0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000A351SD3 SGL CARBON SE