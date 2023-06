Dem Bundesnachrichtendienst fehlt es an Cyerbersecurity-Profis. Abhilfe schaffen soll eine Social-Media-Kampagne - NFT inklusive. Who let the dogs out? Die Antwort auf diese Frage könnte derzeit durchaus lauten: der Bundesnachrichtendienst (BND). Im Rahmen einer Social-Media-Kampagne für den Fachbereich Cybersecurity hat dieser nämlich eine NFT-Kollektion aus insgesamt 999 computergenerierten Hundebildern gelauncht. 999 "Dogs of NFT" mit realen Vorbildern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...