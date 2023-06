Der Aufsichtsrat der Austriacard Holdings hat beschlossen, das Vorstandsteam zu erweitern. Bisher bestand der Vorstand aus Nikolaos Lykos, Executive Chairman of the Management Board und Panagiotis Spyropoulos, Vice-Chairman of the Management Board und Group CEO, nun sollen mit Wirkung zum 1.7.2023 auch Emmanouil Kontos, Burak Bilge, Jon Neeraas und Markus Kirchmayr zu weiteren Vorstandsmitgliedern ernannt werden. Des weiteren hat der Aufsichtsrat eine Anpassung der Vergütungspolitik der Austriacard Holdings in Auftrag gegeben.

