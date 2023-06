Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat dem mit vielen Problemen konfrontierten Autoriesen einen Großumbau verordnet. Damit will der seit zehn Monaten amtierende Manager das Tempo anziehen und wieder attraktiver werden für die Anleger am Aktienmarkt. Vor allem will das Management mehr auf die Ausgaben achten und endlich Größenvorteile besser für sich nutzen, um profitabler zu werden.Beim umstrittenen Werk in der chinesischen Provinz Xinjiang plant Blume nun außerdem eine unabhängige Prüfung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...