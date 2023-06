Am Donnerstag bricht der DAX zum Start an der Börse ein. Dabei steht Daimler Truck mit einem Minus von 4 Prozent von den DAX-Werten am stärksten unter Druck. Am Mittwoch hatte der DAX 0,6 Prozent schwächer bei 16.023 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street ging es bergab. Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell für weitere Zinserhöhungen hatten den Anlegern die Laune verdorben.Und so haben die ungewisse Zinspolitik in den USA hat die Dax-Anleger ...

