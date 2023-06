Global-Security-Index-Zertifikat

Sicherheit gehört zu den grundlegenden Bedürfnissen des Menschen im privaten wie im geschäftlichen Leben, offline wie online. Die globale Sicherheitsbranche kann daher als Sektor mit Grundversorgungscharakter und somit als Basisinvestment für langfristig orientierte konservative Aktienanleger betrachtet werden. Der Backtest des durch Société Générale Index (SGI) konzipierten und von S&P Opco berechneten SGI Global Security Index CNTR (Bloomberg SGIXGSDE) weist für die vergangenen 10 Jahre ein Plus von über 240 Prozent auf.

Marktführer der Sicherheitsbranche weltweit

Der Index enthält mindestens 20, höchstens 50 Unternehmen, die zumindest 50 Prozent ihres Umsatzes oder Nettoertrags durch Sicherheitsprodukte oder -dienstleistungen erzielen. Diese können entweder der physischen Sicherheit (Schutz vor Feuer, Vandalismus, Einbruch, Diebstahl, Terrorismus und Naturkatastrophen) oder der technologischen Sicherheit dienen (IT- und Cyber-Sicherheit in Netzwerken, Cloud etc.). Stärkstes Gewichtungskriterium ist die Marktkapitalisierung, wobei das Höchstgewicht eines Unternehmens auf 10 Prozent beschränkt wird. Liquidität und Einhaltung der Indexregeln werden halbjährlich überprüft (Rebalancings im Juni und Dezember).

Die Top 3 kommen aus den USA und stellen gemeinsam 36 Prozent des Index (Fortinet, Crowdstrike Holdings, Palo Alto). Die Top 10 vereinen gut 80 Prozent der Gewichtung: Assa Abloy, Secom, Axon Enterprise, Checkpoint Software, Zscaler, Gen Digital und Allegion. In der geographischen Allokation führt die USA mit 60 Prozent, gefolgt von Schweden, Japan und Israel mit jeweils ca. 10 Prozent. Das führt zu einer Währungsallokation, die zu drei Vierteln durch den US-Dollar bestimmt ist, der Rest entfällt hälftig auf schwedische Kronen und japanischen Yen.

Die aktuelle Zusammensetzung kann auf den Webseiten von SG-Index (sgi.sgmarkets.com) unter dem Kürzel SGIXGSDE nachvollzogen werden. Der vom Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000SV4C6D7 abgebildete Customized-Net-Total-Return-Index reinvestiert etwaige Netto-Dividenden (customized, weil US-Dividenden nur zu 55 Prozent). Die Managementgebühr beträgt 0,8 Prozent p.a.; die Geld-Brief-Spanne beläuft sich auf 1 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Das Zertifikat ermöglicht ein systematisches, weltweit diversifiziertes Investment in die Wertschöpfungskette der Sicherheitsbranche. Die Unternehmen könnten von der steigenden Nachfrage der privaten Haushalte, Wirtschaft und Staaten nach physischer und technologischer Sicherheit profitieren.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de