Hannover (www.anleihencheck.de) - US-Notenbankchef Powell hat erneut weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt, so die Analysten der Nord LB.Die Ausführungen hätten den Anleihemarkt jedoch kaum bewegt, da Powell Aussagen vom vergangenen Mittwoch wiederholt habe.Am Vormittag möge man mit einem Auge auf die bereits für den Juni anstehenden Zahlen für die französische Insee-Umfrage schauen, doch zur Mittagszeit sei der Blick über den Ärmelkanal auf die Bank of England gerichtet: Hierbei sei mit einer erneuten Anhebung der Bank Rate um (mindestens) +25Bp auf 4,75% zu rechnen, da die Inflation mit den gestern für Mai gemeldeten 0,7% M/M und 8,7% Y/Y für die BoE weiterhin deutlich zu hoch sei. Spannend würden die Stellungnahmen zu den Aussichten sein. Schließlich gebe es auch in UK genügend Anzeichen für eine möglicherweise bald beginnende Rezession. Sei also eine Zinsanhebung noch adäquat oder bereits gefährlich für das Land? ...

