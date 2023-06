Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Aramea Tango#1 (ISIN DE000A2QAYF9/ WKN A2QAYF) ist die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen, positiven Rendite für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, so die Experten von Aramea Asset Management.Der Fonds investiere in Long- und Short-Positionen aus Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren bzw. Derivate auf Aktien und Aktien gleichwertige Papiere. Die Titelauswahl im Long- und Short-Bereich erfolge auf Basis der Fundamentalanalyse. Das Fondsmanagement sei bestrebt, überwiegend in europäische Aussteller zu investieren. Long-Positionen könnten über eine Kombination aus direkten Anlagen und derivativen Instrumenten (z.B. Optionen, Futures, Termingeschäften und Swaps) erfolgen. Short-Positionen würden ausschließlich durch derivative Instrumente eingegangen. ...

