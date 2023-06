BYD hat den Marktstart eines weiteren Elektromodells in Europa angekündigt. Der BYD Dolphin kostet je nach Version zwischen 29.990 Euro und 37.740 Euro und soll ab dem vierten Quartal in Europa ausgeliefert werden. Angeboten wird der Dolphin laut der BYD-Mitteilung in vier Varianten: Die Basisversion Active kombiniert einen 70-kW-Motor und einen LFP-Akku mit 44,9 kWh Kapazität. Die Version Boost nutzt ...

