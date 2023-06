Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/89: KESt: Warum nicht wie in der Startup-Welt auch mal mit Aktionären via Beirat austauschen?Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/89 geht es um den KESt-Vorschlag, der nun auch von IVA-Chef Beckermann als nicht genügend bezeichnet wird. Ich meine: Warum hört man Startups in einem Startup-Beirat zu, holt aber keine Aktionäre in einen Aktionärsbeirat? Finanzminister Brunner ist m.E. der beste Finanzminister seit ewig, aber er ist kein Aktionär. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...