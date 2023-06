Die vorläufigen Daten der Bundesstatistiker für Mai in Nicht-EU-Staaten zeigen: +1 % bei den Ausfuhren im Vergleich zum April 2023 und +1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat (saison- und kalenderbereinigt). Vor allem die USA sind das bevorzugte Ziel, wenngleich dort im Mai 2023 rd. 7,1 % weniger erzielt wurden als im Mai 2022. Auch Richtung China gaben die Exporte nach (um 4,3 %). Positiv entwickelten sich dagegen die deutschen Ausfuhren nach Großbritannien (7,5 %), in die Türkei (18,5 %) und Mexiko (16,7 %), die beiden letztgenannten Länder indes mit geringeren absoluten Warenwerten. Die Exporte in Nicht-EU-Staaten sind ein guter Frühindikator, da diese Ausfuhren knapp die Hälfte des gesamten deutschen Exports abdecken.



