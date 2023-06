Erst angesagt, dann abgeschrieben und nun die große Kehrtwende? Es liegen turbulente Zeiten hinter dem Hot-Stock der Woche. Nach dem Corona-Hype und dem in der Folge tiefen Fall hat sich der Impfstoffentwickler zuletzt neu aufgestellt. Mit weiteren aussichtsreichen Vakzinen in der Pipeline könnte nun erneut mächtig Bewegung in die Aktie kommen. Der CEO sieht das Unternehmen in diesem Zusammenhang "basierend auf den potenziellen Produkteinführungen für erhebliches Wachstum positioniert". Welche neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...