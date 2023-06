Linz (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der Zinspolitik des türkischen Präsidenten Erdogans hat die Landeswährung Lira (TRY) in den letzten Jahren erheblich abgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die türkische Wirtschaft sei als rohstoffarmes Land stark von Importen abhängig. Die hohe Zahl an Einfuhren habe in Kombination mit der schwachen Lira in ein Inflationschaos geführt. In Höchstzeiten habe die Türkei ein Inflationspeak von 85,5% erreicht. Erdogan, der bis Dato als Zinsfeind bekannt sei, habe mit anderweiten Maßnahmen die erheblichen Preissteigerungen in das Lot zu bekommen versucht. Dennoch habe die Lira dieses Jahr bereits um weitere 20% abgewertet und die türkische Teuerungsrate notiere derzeit auf einem Niveau von rund 40%. Nach seiner Wiederwahl habe Erdogan bekanntgegeben, dass er die Überlegungen des neuen Finanzministers akzeptiert habe. Demnach würden mit Absprache der Zentralbank weitere Maßnahmen eingeläutet. Analysten würden darauf pochen, dass bei der heutigen Zentralbanksitzung eine Zinserhöhung folge. Aktuelles EUR/TRY-Niveau: 25,80. (22.06.2023/alc/a/a) ...

