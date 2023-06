Hannover (www.anleihencheck.de) - ESG-Covered Bonds sind für das EUR-Benchmarksegment zu einer festen Größe geworden, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Die Angebotsseite wachse dynamisch, wenngleich die regulatorischen Anforderungen zunähmen. Die Analysten der NORD/LB würden das aber eher als notwendiges Übel werten und sähen in der Komplexität der Anforderungen kein Hindernis in Bezug auf ein weiterhin dynamisches Wachstum sowohl bei grünen als auch bei sozialen Emissionen. So würden auch in den kommenden Monaten und Jahren neue Emittenten den Markt betreten und die bestehenden Institute ihre Präsenz tendenziell ausbauen. Dabei werde es weiterhin um das Erschließen neuer Investorengruppen gehen. Die grundsätzlich wachsende Bedeutung eines "nachhaltigen Auftritts" werde die Institute zusätzlich antreiben. Dabei reiche es aber längst nicht mehr, nur auf die Emissionen zu fokussieren. Vielmehr stellen, nach unserer Beobachtung, Investoren zunehmend auch auf die Nachhaltigkeit des Emittenten insgesamt ab, so die Analysten der NORD/LB. Damit steige auch die Bedeutung von ESG-Ratings - ein weiteres Thema, was die Regulatoren nunmehr verstärkt ins Auge fassen würden und auch Covered Bond-Emittenten betreffe. (Ausgabe 21 vom 21.06.2023) (22.06.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...