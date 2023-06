GGW kauft in Skandinavien zu: Der dänische Assekuradeur balticfinance wird zum 01.10.2023 Teil der WECOYA UNDERWRITING unter dem Dach der GGW Group. Das stark wachsende Unternehmen hat über 20 Jahre Erfahrung im europäischen Versicherungsmarkt. Mit Standorten in Kopenhagen, London, im schwedischen Malmö und in Flensburg ist der Assekuradeur europaweit tätig. Arbeitsunfall- und Kfz-Versicherungen für kleine Unternehmen und Mittelständler in Skandinavien bilden das Kerngeschäft von balticfinance. ...

