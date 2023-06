Trotz vieler Negativ-Nachrichten in den vergangenen Wochen hat sich der gesamte Kryptosektor in den letzten Tagen dynamsich entwickelt. Der Bitcoin schaffte in den vergangenen 7 Handelstagen ein Plus von über 20%. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum schob mit 17% nach oben. Beide Digitalwährungen sprangen dabei über relevante Preismarken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...