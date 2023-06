(shareribs.com) Chicago 22.06.2023 - Die Dürre in den USA hat Mais und Sojabohnen zuletzt kräftig steigen lassen. Im elektronischen Handel geht es nun abwärts, Anleger nehmen einen Teil der Gewinne mit. Mais und Sojabohnen stehen unter dem Eindruck der Dürre in den USA. Der jüngste Crop Progress Report hat gezeigt, dass der Erntezustand dort deutlich schlechter ist als in den Vorjahren. Dies dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...