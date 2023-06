Im Juni hat die Aktie des Lkw-Bauers Daimler Truck eine starke Performance an den Tag gelegt. Um rund zwölf Prozent hatte der DAX-Titel bis Mittwoch zugelegt, in der Spitze stand sogar eine Performance von 15 Prozent zu Buche. Am Donnerstag gibt das Papier allerdings merklich nach und notiert mit einem Minus von vier Prozent am DAX-Ende.Trotz des deutlichen Rücksetzers können Aktionäre aber die Ruhe bewahren. Nach der Hauptversammlung am Mittwoch wird Daimler Truck heute ex Dividende gehandelt. ...

