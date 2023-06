Linz (www.anleihencheck.de) - In der gestrigen Rede des US-Notenbankchefs Powell wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Inflation derzeit noch weit entfernt von dem angepeilten Niveau von unter 2,0% liegt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Demnach sei die amerikanische Notenbank (FED) bestrebt, weitere Zinserhöhungen durchzuführen. Die Pause im Zinserhöhungszyklus in diesem Monat habe dennoch gezeigt, dass die FED wohl künftig ein moderateres Tempo bei den weiteren Erhöhungen einlegen werde. Diese eher als taubenhaft einzustufenden Aussichten würden tendenziell den USD gegenüber dem Euro schwächen. Oberbank gehe von EUR/ USD-Kursen oberhalb der Marke von 1,0900 aus. (22.06.2023/alc/a/a) ...

